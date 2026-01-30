На равнинах Дарьганги выпадет снег

Дарьганга — вулканическое плато на юго-востоке Монголии

CentralAsia (MNG) - Согласно прогнозу погоды, 30 января 2026 года с 8:00 до 20:00 в

большинстве районов переменная облачность. Снег в степи Дарганга. В остальных районах снега нет.

В южной части страны ветер будет юго-западным или северо-западным, а в других районах — северо-западным или северо-западным со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в районе озера Увс, впадины Дархада и в долинах рек Тэс, Орхон, Хараа, Ерөө составит от 23 до 28°C. В бассейнах рек Заг-Байдраг, Идэр, Эг, Үүр, Сэлэнгэ, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, в долине реки Халх и Дарьганской степи температура будет колебаться между -16...-21°C. В Алтайских горах, предгорьях Хангайских гор -6...-11°C и в юго-восточной части Гоби температура составит 0...-5°C, а в других районах -11...-16°C.

Ожидается, что в окрестностях Улан-Батора будет облачно. Снега нет. Ветер юго-восточный или северо-западный, 2-7 метров в секунду. Температура -13...-15°C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения