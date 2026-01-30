Трамп заявил, что Путин согласился на неделю прекратить удары по Киеву из-за холодов

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина, чтобы Вооруженные силы РФ не обстреливали Киев и другие города Украины в течение недели из-за сильных холодов, передает Rapid Response 47.

«Там не просто холодно, а необычайно холодно, там рекордно холодно. Это очень большая проблема — плохая погода. По их словам, они никогда не испытывали такой холод», — заявил Трамп на заседании с представителями администрации президента США 29 января.

По словам Трампа, Путин согласился не обстреливать Киев и другие города в течение недели. «И я должен сказать, что это было очень мило с его стороны», — сказал президент США. Он не уточнил, в какой момент договорился с Путиным об этом.

Во время заседания Трамп отметил, что Россия и Украина добились большого прогресса в урегулировании конфликта, а сейчас обсуждается соглашение по территориям.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что чиновники в Украине узнали о том, что Россия согласилась прекратить удары, из заявления Трампа, не получали сигнала от Москвы и «пока не уверены в том, что прекращение огня вступило в силу».

Как пишет Financial Times, США и Украина на переговорах в Абу-Даби в минувшие выходные впервые обсудили идею установить прекращение огня по объектам энергетики. Идея США была в том, чтобы Украина и Россия договорились прекратить такие удары «в качестве добросовестной меры и шага к деэскалации на фоне напряженных мирных переговоров», рассказали источники FT.

«Если они готовы обсуждать какое-либо перемирие, даже временное, стоит посетить переговоры. Мы этого хотим», — сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник.

После заявления Трампа комментариев от Кремля пока не было, а президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х поблагодарил президента США.

«Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика - это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны», - написал Зеленский в соцсети Х.

Позже Трамп заявил, что Россия уже приостановила удары по Украине после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом республиканец заявил во время мероприятия в Овальном кабинете.

«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов (по Украине) из-за этой ужасно холодной погоды», — завил он.

Вооруженные силы РФ в январе атаковали объекты энергетики Украины, из-за чего во многих украинских городах, в том числе в Киеве, жители оказались без электричества и отопления.