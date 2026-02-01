Изменение климата и явление Ла-Нинья привели к катастрофическим наводнениям на юге Африки, - World Weather Attribution

CentralAsia (CA) - Исследование показало, что изменение климата и циклическое погодное явление Ла-Нинья привели к катастрофическим наводнениям на юге Африки за последний месяц, в результате которых погибли 200 человек и пострадали сотни тысяч, сообщает Reuters со ссылкой на отчет организации World Weather Attribution.

В отчете организации, объединяющей исследователей из нескольких учреждений, включая Имперский колледж Лондона и Королевский метеорологический институт Нидерландов, указано, что интенсивность экстремальных ливневых дождей увеличилась на 40% по сравнению с доиндустриальными временами – явный признак того, что частично виной этому стало повышение температуры океана, связанное с выбросами парниковых газов, а нынешние условия Ла-Нинья усугубили ситуацию.

Сильные наводнения, начавшиеся в декабре, нанесли огромный ущерб Мозамбику, Южной Африке, Зимбабве и Эсватини, причем в некоторых районах за несколько дней выпало количество осадков, превышающее годовую норму, говорится в исследовании.

Явление Ла-Нинья – это временное похолодание температуры в центральной и восточной частях Тихого океана. Всемирная метеорологическая организация прогнозирует слабое явление в этом цикле, но предупреждает, что более высокие, чем обычно, температуры морской воды, связанные с изменением климата, увеличивают вероятность наводнений и засух.

«Вызванное деятельностью человека изменение климата приводит к резкому увеличению количества осадков, подобных этому, что имеет разрушительные последствия для тех, кто находится на его пути», - заявил соавтор исследования и старший научный сотрудник по вопросам климата в Королевском метеорологическом институте Нидерландов Изидин Пинто.

Между тем Bloomberg пишет, что явление Ла-Нинья увеличило интенсивность осадков за 10 дней примерно на 22%, а глобальное потепление оказало примерно вдвое большее воздействие.

По данным агентства, в результате наводнений на юге Африки погибли около 300 человек, а по данным Управления ООН по координации гуманитарных дел от сильных дождей пострадали около 800 тыс. человек, в основном в Эсватини, Мадагаскаре, Малави, Мозамбике, Южной Африке, Танзании, Замбии и Зимбабве. А по данным блока «Сообщество развития Южной Африки», по меньшей мере 1,3 млн человек пострадали, а 560 тыс. были вынуждены покинуть свои дома в пострадавших странах.