Ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

Художественное изображение планеты HD 137010 b размером с Землю,

CentralAsia (CA) - Международная группа астрономов объявила об открытии экзопланеты HD 137010 b. Она находится на расстоянии около 146 световых лет от Земли, сопоставима с нашей планетой по размеру и имеет схожий период обращения вокруг своей звезды, пишет The Guardian.

Планету обнаружили с помощью данных космического телескопа NASA Kepler (миссия K2), полученных ещё в 2017 году. Анализ показал, что планета всего на 6% крупнее Земли, а год на ней длится 355 дней. По оценкам исследователей, существует 50-процентная вероятность того, что HD 137010 b находится в «зоне обитаемости» – области, где вода теоретически может существовать в жидком виде.

Однако, несмотря на орбитальное сходство, климат там может быть значительно суровее земного. Родительская звезда этой системы похожа на Солнце, но она более холодная и тусклая.

«Температура на поверхности планеты, вероятно, ближе к марсианской и может опускаться ниже -70 градусов», – отметили исследователи.

Доктор Сара Уэбб из Технологического университета Суинберна считает, что на планете может быть много воды, но большая её часть скована льдом.

По словам доктора Челси Хуанг из Университета Южного Квинсленда, главная ценность находки – в близости и яркости звезды: она находится примерно в 150 световых годах от Земли. Для сравнения – ближайшая ранее известная экзопланета Kepler-186f расположена в четыре раза дальше и она почти в 20 раз более тусклая. Это означает, что планету можно будет подробно изучать в будущем: из-за близости и яркости звезды телескопы следующего поколения смогут исследовать её атмосферу и условия на поверхности.