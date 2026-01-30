Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы и пригрозил тарифами странам, поставляющим ей нефть

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В США ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы, говорится в подписанном американским президентом Дональдом Трампом указе. Его опубликовал Белый дом.

Кроме того, теперь Соединенные Штаты смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу,

Это решение республиканец обосновал тем, что правительство Кубы предприняло «чрезвычайные меры», которые наносят вред и угрожают Соединенным Штатам. В частности, говорится в документе, власти Кубы сотрудничают с враждебными США странами и группами, включая Россию, Китай, Иран, а также ХАМАС и «Хезболлу».

«Для решения национальной чрезвычайной ситуации <…> я считаю необходимым и целесообразным установить тарифную систему, как описано ниже. В соответствии с этой системой дополнительная адвалорная пошлина может взиматься с импорта товаров, которые являются продукцией иностранного государства, прямо или косвенно продающего или иным образом поставляющего нефть на Кубу», — написал Трамп.

В последнее время администрация Трампа предсказывает скорейший крах кубинской власти, ссылаясь на критическую ситуацию в экономике страны, и заявляет, что Вашингтон хочет увидеть смену режима на острове.

Риторика Белого дома ужесточилась вскоре после военной операции в Венесуэле, в ходе которой американцы вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу. Трамп заявлял, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой, пока в стране не произойдет переход власти.

По информации Politico, среди обсуждаемых в Вашингтоне мер — полная блокада поставок нефти на остров. По оценкам экспертов аналитической компании Kpler, при нынешнем уровне потребления Кубе хватит запасов нефти на 15–20 дней.