Дожди и резкое потепление. Каким будет последний месяц зимы в Узбекистане?

CentralAsia (UZ) -  Февраль 2026 года в Узбекистане будет месяцем контрастов: от теплых дней до кратковременных морозов. Ожидается переменчивая погода — температура будет колебаться от 5 градусов мороза до 18 градусов тепла.

Первая пятидневка февраля начнется с влажной погоды, по стране ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха будет постепенно повышаться: ночью до 5-10 градусов тепла, днем — до 13-18 градусов тепла. 

В дальнейшем до конца месяца ожидается колебание температуры: ночью от 2-7 градусов тепла до 0-5 градусов мороза, днем от 5-10 до 13-18 градусов тепла. 

Осадки в виде дождя и снега ожидаются в отдельные 2-3 дня в каждой декаде.

