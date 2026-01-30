Армия обороны Израиля подтвердила гибель около 70 тыс. человек в Газе

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что во время войны с палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа погибли около 70 тыс. человек. Заявление израильской армии передает газета The Jerusalem Post.

При этом ЦАХАЛ оспорил заявленный ООН процент погибших среди гражданского населения. По оценкам израильской армии, около 25 тыс. погибших были террористами ХАМАС. В начале 2024 года около 13% ракет ХАМАС падали на территорию сектора Газа из-за осечек, что привело к гибели множества палестинцев, заявили в ЦАХАЛ.

По данным армии Израиля, ХАМАС также казнил значительное количество палестинцев, которых считал политическими противниками, а также мирных жителей, которые пытались эвакуироваться. Сейчас ЦАХАЛ работает над точной оценкой соотношения погибших мирных жителей и боевиков, а также числа людей, которых убили представители ХАМАС.

По оценкам международных организаций и некоторых СМИ, от голода умерло около 450 палестинцев. Однако ЦАХАЛ заявила, что эти цифры представляют собой смесь сфальсифицированной статистики или включают лиц, которые страдали от тяжелых заболеваний еще до начала войны.

За время войны в Газу было доставлено 112 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью, включая 1,7 млн тонн продовольствия, а также 1,8 млн палаток и брезентовых покрытий, указала армия Израиля. По ее данным, за это время 600 тыс. детей получили прививку от полиомиелита. Сейчас в Газе работают 16 полевых госпиталей, и за время войны в сектор было доставлено 9,6 тыс. тонн медицинских принадлежностей.

С 10 октября вступило в силу соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. ХАМАС освободил 20 заложников, оставшихся в живых после нападения 7 октября 2023 года, Израиль отпустил около двух тысяч палестинцев, включая осужденных на пожизненные сроки за террористическую деятельность.