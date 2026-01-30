Пыльные бури в Таджикистане в 2025 году длились в общей сложности 7 месяцев

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в 2025 году было зафиксировано 63 пыльных бури, которые длились в общей сложности 216 дней. Такие цифры привел 29 января на пресс-конференции Баходур Шерализода, председатель Комитета по охране окружающей среды страны, передает «Азия плюс».

«Каждый случай пыльной бури, который приходит в республику, длится несколько дней. Источниками пыльных бурь являются пустыни Северной Африки и Ближнего Востока, пыль и песок с циклонами приходят в нашу страну», — заявил глава Комитета.

В прошлом году на пресс-конференции в Комитете говорили, что в 2024 году в стране было зафиксировано 35 пыльных бурь, однако количество дней тогда не уточнялось.

Согласно докладу «Ситуационный анализ: пыльные и песчаные бури в Центральной Азии», только в Таджикистане за последние тридцать лет количество пыльных и песчаных бурь увеличилось более, чем в 10 раз.

Если в начале 1990-х годов в течение года происходило всего 2-3 таких явлений, то за последние годы регистрируются более 35 песчаных и пыльных бурь ежегодно.

Душанбе несколько лет подряд входит в число самых загрязненных городов Центральной Азии, и ситуация продолжает ухудшаться.

В 2024 году среднегодовая концентрация PM2.5 в Душанбе составила 46,3 мкг/м³ — это в 7-9 раз выше нормы ВОЗ.

Таджикистан оказался на 6-м месте в мире по уровню загрязнения PM2.5 в 2024 году, а Душанбе ранее входил в четверку самых загрязненных столиц мира.

