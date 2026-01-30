экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия расширит сотрудничество в области здравоохранения с Южной Кореей

CentralAsia (MNG) -  Министр здравоохранения Чинбурэн находится с визитом в Республике Корея с 28 по 30 января 2026 года. В рамках визита министр работает в Национальной службе медицинского страхования Южной Кореи и Службе проверки и оценки медицинского страхования. Об этом министр здравоохранения Монголии сообщил на своей странице в Facebook.

Министр здравоохранения Монголии Чинбурэн Жигжидсурэн встретился с заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Ли Хён-хуном для обмена мнениями о будущем сотрудничестве. 

Стороны определили направление двустороннего сотрудничества в области здравоохранения и договорились возобновить и организовать ежегодное консультативное совещание министров в марте в Сеуле. Кроме того, состоялись обсуждения ключевых тем, включая оказание поддержки гражданам, получающим медицинскую помощь и услуги в Южной Корее, и были согласованы определенные меры, которые необходимо предпринять.

В связи с увеличением числа граждан Монголии, получающих медицинскую помощь и услуги в Южной Корее, стороны договорились сосредоточиться на улучшении сплоченного сотрудничества. Кроме того, были обсуждены такие вопросы, как расширение сотрудничества в области включения монгольских врачей и медицинских специалистов в краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы обучения в Южной Корее, а также обеспечение качественными лекарствами и медицинским оборудованием.

