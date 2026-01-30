ВОЗ назвала риск вируса Нипах низким и не рекомендует вводить ограничения на поездки

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить ограничения на поездки и торговлю из-за выявленных в Индии случаев заражения вирусом Нипах.

В январе в штате Западная Бенгалия зарегистрировали два подтверждённых случая инфицирования. По данным ВОЗ, заразившимися оказались двое медработников одной из частных больниц. Власти Индии отследили почти 200 контактных лиц, новых случаев заражения не выявили. Признаков устойчивой передачи вируса от человека к человеку специалисты не зафиксировали.

«Региональный и глобальный риск распространения инфекции оценивается как низкий», – отметили в ВОЗ.

В организации подчеркнули, что на основании текущих данных не рекомендуют вводить ограничения на международные поездки или торговлю.

Вирус Нипах – редкая, но опасная инфекция, которая передаётся от животных к человеку, а в отдельных случаях – при тесном контакте – между людьми. По данным ВОЗ, вакцин и специфического лечения не существует, а уровень смертности в разных вспышках достигал 40-75%.

Ранее организация включала вирус Нипах в перечень патогенов, которые потенциально могут вызвать серьёзные международные вспышки.

На фоне сообщений из Индии в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане также усилили медицинский контроль на пунктах пересечения границы