На выходных в Казахстане ожидается снег

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В ближайшие трое суток, с 31 января по 2 февраля, на большей части Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег с метелью, на юге и юго-востоке страны – осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки, сообщает «Казгиромет».

Только в центре и на востоке Казахстана под влиянием отрога антициклона будет без осадков. Также по стране прогнозируются туман, усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед.

На севере температура воздуха ночью понизится до -12-23 градусов, днем до -8-18 градусов. В центральных областях, наоборот, повысится: ночью до -5-17, днем до 0-10 градусов. На юге Казахстана также ожидается постепенное повышение температуры ночью до -7+6 градусов, днем до +3+13 градусов, на юго-востоке – ночью до 0-10 градусов, в горных районах -12-17, днем до +3+10 градусов, в горных районах -3+2 градуса. На остальной территории существенных изменений в температурном фоне не ожидается.

