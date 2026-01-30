Зеленский ответил на предложение Кремля приехать в Москву: Приглашаю Путина в Киев

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение России провести встречу между ним и Владимиром Путиным в Москве, передает «РБК-Украина».

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Президент Украины подчеркнул, что он готов на любой формат встречи на уровне лидеров, если такие переговоры помогут закончить конфликт.

Однако, заявил он, проводить такую встречу в Москве и в Беларуси «просто невозможно и абсолютно понятно почему — потому что это государства, одно из которых является агрессором, которое начало и ведет войну против нас, убивает нас, а другая страна является ее партнером в этих действиях».

Президент РФ Владимир Путин осенью 2025 года предлагал Зеленскому приехать в Москву для личной встречи. Тогда президент Украины также отказался, заявив, что Путин может сам посетить Киев.

После трехсторонних переговоров, прошедших 23–24 января 2026-го в Абу-Даби с этим же предложением вновь выступил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь готова провести переговоры между лидерами России и Украины на своей территории.