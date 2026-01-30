Таджикистан в 2025 году увеличил экспорт электроэнергии более чем на треть

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Таджикистан в 2025 году существенно увеличил экспорт электроэнергии в соседние государства. Общий объем поставок составил 5,356 млрд кВт*ч, что на 37,3% или 1,454 млрд кВт*ч больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

Основными покупателями таджикской электроэнергии стали Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан:

▪️ Афганистан получил 1,8 млрд кВт*ч на сумму 742 млн сомони ($79,1 млн), что составляет более 80% от экспорта в эти три страны;

▪️ Узбекистан импортировал 895 млн кВт*ч на сумму 170 млн сомони ($18,1 млн);

▪️ Экспорт в Кыргызстан составил 12 млн кВт*ч на сумму 1 млн сомони ($106,6 тысячи).

Всего экспорт электроэнергии в три страны принес республике 913 млн сомони ($97,3 млн). Общий объем поставок в эти государства составил 2,7 млрд кВт*ч.

В министерстве подчеркнули, что более 90% электроэнергии было экспортировано в период с апреля по сентябрь, когда наблюдается повышение водности рек.

Общая выработка электроэнергии в Таджикистане в 2025 году достигла почти 24 млрд кВт*ч, превысив показатели предыдущего года на 6,5%.

Одновременно Таджикистан значительно увеличил импорт электроэнергии. В 2025 году республика закупила 2,7 млрд кВт*ч, что на 67% больше, чем годом ранее. Из них 2,688 млрд кВт*ч было импортировано из Узбекистана в зимние месяцы. Еще 13,9 млн кВт*ч страна получила из Кыргызстана, которому летом Таджикистан сам продает электричество.

Потери электроэнергии в минувшем году составили около 4 млрд кВт*ч, или 15% от общей выработки. Это на 3,6 % меньше, чем в 2024 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения