В США число жертв снежной бури достигло 85

CentralAsia (CA) - Число погибших из-за снежной бури и морозов в США увеличилось до 85, сообщает Associated Press (AP). Более половины смертей зафиксированы в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана. Стихия затронула территорию от Техаса до Нью-Джерси.

Сотни военнослужащих Национальной гвардии были мобилизованы в Миссисипи и Теннесси для расчистки дорог, помощи застрявшим автомобилистам и жителям домов, отключенных от электроснабжения.

Национальная метеорологическая служба предупредила о дальнейшем похолодании из-за арктического воздуха, продвигающегося на юго-восток США. В Нэшвилле температура в ночь на пятницу могла опуститься до - 10 °C, а с учетом ветра — до - 18 °C. Власти сообщали о закрытых участках межштатных трасс I-55 и I-22 в северной части Миссисипи и о сохраняющихся рисках из-за гололеда.