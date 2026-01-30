Куба обвинила США в создании экстремальных условий с помощью нефтяной блокады

CentralAsia (CA) - Куба осуждает новые меры США по блокаде поставок топлива на остров. Глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья заявил, что таким образом Вашингтон навязывает Гаване экстремальные условия жизни.

«Мы самым решительным образом осуждаем последнюю эскалацию со стороны США… Они предлагают ввести тотальную блокаду поставок топлива (на Кубу)», — написал он в социальной сети X. Министр также назвал шантажом попытку США заставить другие страны присоединиться к блокаде. По его словам, американская сторона с помощью лжи хочет представить Кубу как угрозу.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения импортных пошлин на товары из стран, которые продают или поставляют Кубе нефть.

Как сообщали источники Politico, американская администрация может ввести полную блокаду импорта нефти с целью смены власти на Кубе. По данным WSJ, власти США ищут в кубинском правительстве влиятельных политиков, которые бы помогли сменить политический режим в стране до конца этого года.