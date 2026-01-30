Зеленский об энергетическом перемирии: прямых договоренностей с РФ не было

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Прямых переговоров и договоренностей между Украиной и Россией об энергетическом перемирии не было, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит «Страна.ua».

Посредником выступила команда американского лидера Дональда Трампа, добавил он.

«Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, – мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров – США. Мы всегда демонстрируем, что поддерживаем все рациональные американские инициативы, поддерживаем любые реальные инициативы», — сказал президент Украины.

Ранее Трамп заявил, что Россия уже приостановила удары по Украине после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.

В свою очередь, ВСУ сообщили, что российская армия в ночь на 30 января ударила по Украине 111 беспилотниками и одной баллистической ракетой «Искандер-М».

«Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на двух локациях», — говорится в сообщении украинских военных. По их данным, сбить и перехватить удалось 80 российских дронов. Пуски Россией беспилотников и удары авиабомбами по территории Украины продолжились днем в пятницу, следует из сообщений ВСУ.

Москва в свою очередь не подтверждала «энергетическое перемирие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не комментирует сообщения о якобы достигнутом с Киевом энергетическом перемирии или переговорах на эту тему.

FT писала, что «энергетическое перемирие» могло быть одной из тем закрытых трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби на прошлой неделе. Зеленский это подтвердил, назвав эту меру «деэскалационными шагами».

Вооруженные силы РФ в январе атаковали объекты энергетики Украины, из-за чего во многих украинских городах, в том числе в Киеве, жители оказались без электричества и отопления.