Турция упростила процедуру выдачи разрешений на работу для мигрантов из Узбекистана

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - С 1 марта 2026 года гражданам Узбекистана, проживающим в Турции постоянно на протяжении не менее трех лет, начнут автоматически предоставлять разрешения на работу в этой стране. О нововведении сообщает пресс-служба Агентства по миграции при правительстве центральноазиатской республики.

Уточняется, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече руководителя Агентства по миграции Узбекистана Бехзода Мусаева с министром труда и социального обеспечения Турции Ведатом Ишыкханом.

По действующему положению, для оформления разрешения на работу в Турции иностранцы должны найти работодателя, оформить специальную визу на родине в консульстве, а также получить одобрение от чиновников через информационную систему. Таким образом, для узбекистанцев вводится упрощенная схема.

На переговорах стороны также согласовали подписание отдельного документа, в котором говорится, что турецкая государственная служба занятости İŞKUR при Минтруда будет централизованно формировать список наиболее востребованных профессий на рынке труда и направлять такие запросы в Узбекистан.

Кроме того, чиновники двух стран договорились продолжить практику легализации граждан центральноазиатской республики, находящихся на территории Турции в незаконно, без применения жестких мер в виде депортации. Подчеркивалось, что данная работа носит системный характер и направлена на защиту прав мигрантов.

По итогам встречи Мусаев и Ишыкхан отметили, что переговоры создали основу для дальнейшего развития сотрудничества в сфере трудовой миграции и повышения уровня защищенности узбекистанцев, работающих в Турции.

Позднее Агентство по миграции сообщило, что ведомство заключило соглашение с турецкой компанией KSK Tezimlik о привлечении 2500 узбекских строителей к занятости на крупных проектах, осуществляемых в Анкаре. Потребность в рабочей силе необходимо будет закрыть в течение текущего года.

Контакты на уровне различных министерств и ведомств двух государств прошли в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Анкару. Руководитель центральноазиатской республики провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и принял участие в ряде совместных мероприятий. В частности, лидеры открыли жилой комплекс, возведенный узбекскими специалистами в провинции Хатай, три года назад пострадавшей от разрушительного землетрясения.