Песков: Трамп попросил Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля
CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп обратился с личной просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю - до 1 февраля - от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», - сказал он журналистам.

На уточняющий вопрос о том, согласился ли Путин выполнить просьбу Трампа, Песков ответил: «Да, конечно, это была личная просьба Трампа».

У представителя Кремля также спросили, включается ли непосредственно дата 1 февраля в срок прекращения огня, о котором просил Трамп.

«До 1 февраля», - ответил Песков.

Он воздержался от ответов на вопросы, согласился ли Путин с просьбой Трампа и идет ли речь о прекращении всех ударов или только по энергетическим объектам.

«Мне по деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», - сказал Песков.

Накануне Дональд Трамп заявил, что лично попросил Владимира Путина, чтобы российские войска не обстреливали Киев и другие города Украины в течение недели из-за сильных холодов. Президент США сказал, что Путин дал согласие на это. Трамп не уточнил, в какой момент договорился с Путиным об этом.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что между Москвой и Киевом не было переговоров и непосредственных соглашений о прекращении ударов по объектам энергетики. Также он предположил, что продолжение переговоров в ОАЭ с 1 февраля под вопросом из-за возможной атаки США на Иран и последующего обострения ситуации в регионе.

