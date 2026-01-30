Генсекретарь ООН предупредил о «неминуемом финансовом крахе» организации

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш направил официальное письмо странам-членам, в котором заявил, что ООН находится под угрозой неминуемого финансового краха из-за острой нехватки средств и долгов по взносам, пишут СМИ.

По словам Гутерриша, ситуация с ликвидностью серьёзно ухудшилась и угрожает способности организации выполнять ключевые программы и обязательства.

Он отметил, что в конце 2025 года ООН столкнулась с рекордным объёмом неуплаченных обязательных взносов, а действующее правило бюджета, по которому ООН обязана возвращать непохищенные средства государствам-членам, создало «парадоксальную ситуацию» — организация вынуждена отдавать деньги, которых не получила.

Гутерриш сообщил, что кризис усугубляется, и если страны не начнут оплачивать взносы полностью и своевременно, либо не будут пересмотрены финансовые правила ООН, то организация может исчерпать наличные средства уже к июлю 2026 года.

В письме генсек также указал, что крупнейший взносовый платильщик — Соединённые Штаты, которые сократили как обязательные, так и добровольные платежи, — сыграл значительную роль в ухудшении финансовой ситуации. Конкретные страны-должники в тексте не назывались.

Гутерриш призвал государства-члены выполнять свои финансовые обязательства или согласовать реформу бюджетных правил, чтобы избежать разрушительных последствий для работы ключевых направлений ООН, включая миротворчество, гуманитарную помощь и развитие.