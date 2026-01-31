Умерла актриса Кэтрин О’Хара, сыгравшая маму Кевина в «Один дома»

CentralAsia (CA) - Актриса Кэтрин О’Хара умерла на 72-м году жизни, сообщил Variety со ссылкой на её менеджера. Она скончалась 30 января в своём доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни.

О’Хара сыграла Кейт Маккаллистер — маму Кевина — в фильмах «Один дома» (1990) и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992).

Также актриса известна по роли Мойры Роуз — бывшей актрисы и светской львицы в канадском сериале «Шиттс Крик». За эту роль О’Хара была удостоена премии «Эмми».