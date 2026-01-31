Страны ЕАЭС усилят борьбу с недобросовестными поставщиками продуктов

CentralAsia (CA) - Страны ЕАЭС усилят борьбу с недобросовестными поставщиками продуктов. Решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьера России Алексея Оверчука, сообщает правительство РФ.

Компании, которые систематически указывают ложные данные о получателях товаров, смогут лишать сертификата сроком до 60 дней.

Также страны договорились снизить пошлины на ряд товаров: кожу для обуви, мясо и сахар и унифицировать штрафы за таможенные нарушения на всем пространстве ЕАЭС.