Страны ЕАЭС усилят борьбу с недобросовестными поставщиками продуктов
- 8:03, 31 января 2026
CentralAsia (CA) - Страны ЕАЭС усилят борьбу с недобросовестными поставщиками продуктов. Решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьера России Алексея Оверчука, сообщает правительство РФ.
Компании, которые систематически указывают ложные данные о получателях товаров, смогут лишать сертификата сроком до 60 дней.
Также страны договорились снизить пошлины на ряд товаров: кожу для обуви, мясо и сахар и унифицировать штрафы за таможенные нарушения на всем пространстве ЕАЭС.
