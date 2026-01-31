МИД РФ: Россия и Кыргызстан ждут решения суда ЕАЭС по ОМС для семей мигрантов

CentralAsia (CA) - Россия, как и Кыргызстан, ожидает позицию суда ЕАЭС по вопросу предоставления обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей мигрантов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, тема медицинского страхования в ЕАЭС обсуждается давно из-за различий в толковании положений договора Союза. Так, в Беларуси система ОМС как таковая отсутствует, в Армении соответствующие механизмы только запускаются, а в Кыргызстане и Казахстане система действует, но существенно отличается от российской.

В России доступ к ОМС имеют только сами трудящиеся из государств — членов ЕАЭС, но не члены их семей, пояснила Захарова.

Как ранее сообщал Фонд обязательного медицинского страхования Кыргызстана, обращение в суд ЕАЭС было инициировано по поручению Кабинета министров КР и касается разъяснения норм Договора о ЕАЭС в части доступа к обязательному медицинскому страхованию для членов семей трудящихся государств — членов Союза. В фонде подчеркнули, что Кыргызстан исполняет свои обязательства и обеспечивает доступ к ОМС членам семей трудящихся из стран ЕАЭС на территории республики.