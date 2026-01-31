Более 600 таджикских студентов были исключены из российских вузов

CentralAsia (TJ) - В 2025 году из российских вузов были исключены более 600 таджикских студентов. Об этом 30 января на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки Таджикистана Лутфия Абдулхоликзода.

Как передает ее слова издание «Азия-Плюс», Абдулхоликзода уточнила, что исключённые студенты были переведены в высшие учебные заведения Таджикистана для продолжения обучения.

Абдулхоликзода добавила, что совместно с российскими органами удалось найти решение для студентов, которых в последние два года не впускали в Россию из-за ужесточения миграционной политики. Вопрос обсуждался на встрече межведомственной комиссии Таджикистана и России с участием представителей всех заинтересованных ведомств.

«По итогам встречи была представлена информация о студентах, которые были депортированы из аэропортов России и впоследствии исключены из вузов. В результате 730 студентов, исключённых за последние два года, получили приглашения для продолжения учёбы в российских учебных заведениях», - отметила она.

