В 2025 году ЕБРР инвестировал почти $2 млрд в Центральную Азию и Монголию

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРД) инвестировал почти $2 млрд (€1.72 млрд) в 120 проектов в Центральной Азии и Монголии. Это один из самых высоких операционных результатов Банка в регионе за более чем десятилетие. Это один из самых высоких операционных результатов Банка в регионе за более чем десятилетие.

Узбекистан шестой год подряд является ведущим получателем финансирования ЕБРР в 2025 году (более $1 млрд (€880 млн)). ЕБРР предоставил почти $440 млн (€378 млн) на проекты в Казахстане, $218 млн (€188 млн) в Монголии, $212 млн (€183 млн) в Кыргызской Республике и $100 млн (€88 млн) в Таджикистане.

Почти треть средств ЕБРР была направлена ​​на поддержку проектов устойчивой инфраструктуры, а еще треть — местным банкам для предоставления кредитов малым и средним предприятиям (МСП), женщинам и молодым предпринимателям, а также для кредитования в области повышения устойчивости к изменению климата и ресурсоэффективности. Еще 15 процентов кредитов Банка были направлены на поддержку частных компаний, занимающихся производством и предоставлением услуг в Центральной Азии. Многие из этих проектов стимулировали приток прямых иностранных инвестиций. Почти 68 процентов кредитов были направлены на поддержку частных предпринимательских инициатив, а 53 процента инвестиций ЕБРР были направлены на продвижение проектов «зеленой экономики».

Возобновляемая энергия

В Узбекистане пакет финансирования ЕБРД в размере $142 млн (€121 млн) поддержит развитие крупнейшей в Центральной Азии комбинированной солнечной фотоэлектрической (1 ГВт) и аккумуляторной системы хранения энергии (BESS, 1336 МВт·ч) электростанции. Этот проект, реализуемый совместно с компанией ACWA Power, также знаменует собой первую инвестицию японских партнеров в сектор возобновляемой энергетики и систем хранения энергии в Узбекистане.

ЕБРР также организовал пакет финансирования в размере до $195.5 млн (€168.5 млн) для строительства новой солнечной электростанции мощностью 300 МВт и системы хранения энергии на 75 МВт·ч в Кашкадарьинской области Узбекистана. Проект принадлежит и разрабатывается компанией Masdar, глобальной компанией, занимающейся возобновляемой и экологически чистой энергетикой.

В Таджикистане ввод в эксплуатацию всех шести гидроблоков Кайроккумской гидроэлектростанции ознаменовал завершение масштабной модернизации в области возобновляемой энергетики. Установленная мощность станции увеличилась со 126 МВт до 174 МВт, что обеспечивает надежное электроснабжение 500 000 человек в Согдийской области.

Устойчивая инфраструктура

В Узбекистане суверенный кредит ЕБРР в размере до $250 млн (€240 млн) профинансирует модернизацию 110 ирригационных насосных станций в 10 регионах. Ожидается, что новые энергоэффективные насосы позволят сократить потребление электроэнергии на 251 000 МВт·ч и уменьшить выбросы CO₂-эквивалента более чем на 117 000 тонн в год.

Финансовый пакет в размере до €45 млн, предоставленный ЕБРР и Европейским союзом (ЕС), позволит увеличить пропускную способность порта Актау, главного морского порта Казахстана на Каспийском море, который был определен как один из ключевых элементов Транскаспийского коридора.

В Таджикистане суверенный заем ЕБРР в размере до €38 млн и грант Азиатского банка развития (АБР) в размере $86.7 млн (€83.5 млн) помогут модернизировать и расширить дорогу от Дангары до Гулистона. Эта дорога является важным связующим звеном между севером и югом Хатлонской области – региона, на который приходится более 53 процентов сельскохозяйственной продукции Таджикистана и где проживает 35 процентов населения страны.

В Кыргызской Республике ЕБРР предоставил суверенный кредит в размере €62 млн, который поможет построить новую линию электропередачи напряжением 500 кВ протяженностью 53 км между городами Кемин и Балыкчи вблизи Иссык-Куля на северо-востоке страны. Эти средства также позволят построить новую подстанцию ​​500 кВ в Балыкчи.

Программа финансирования в размере до €23.8 млн от ЕБРР и ЕС поддержит реконструкцию и автоматизацию участка Западного Большого Чуйского канала, крупнейшей ирригационной системы Кыргызской Республики. ЕБРР и ЕС также предоставили до €38 млн для содействия модернизации критически важной инфраструктуры, включая водозаборы, насосные станции, основные каналы и распределительные сети в регионах Джелалабад и Нарын страны.

Программа ЕБРР «Зеленые города» способствовала развитию устойчивого развития городов. К инициативе присоединился город Ош в Кыргызской Республике, который планирует улучшить водоочистные сооружения и перейти на более экологичный общественный транспорт благодаря кредиту Банка в размере до €14.7 млн ​​и гранту в размере до €8.3 млн.

В Монголии в Улан-Баторе будет построена специализированная кардиологическая больница на средства суверенного кредита ЕБРД в размере до $ 34.9 млн (€33.5 млн) в рамках плана действий по созданию «зеленых городов».

Финансовый сектор и поддержка малого бизнеса

В Монголии почти 74 процента ежегодных инвестиций ЕБРР направлялись в реальную экономику через партнерские финансовые институты. Эта дорога является важным связующим звеном между севером и югом Хатлонской области – региона, на который приходится более 53 процентов сельскохозяйственной продукции Таджикистана и где проживает 35 процентов населения страны.

В Кыргызской Республике ЕБРР предоставил суверенный кредит в размере €62 млн, который поможет построить новую линию электропередачи напряжением 500 кВ протяженностью 53 км между городами Кемин и Балыкчи вблизи Иссык-Куля на северо-востоке страны. Эти средства также позволят построить новую подстанцию ​​500 кВ в Балыкчи.

Программа финансирования в размере до €23.8 млн от ЕБРР и ЕС поддержит реконструкцию и автоматизацию участка Западного Большого Чуйского канала, крупнейшей ирригационной системы Кыргызской Республики. ЕБРР и ЕС также предоставили до €38 млн для содействия модернизации критически важной инфраструктуры, включая водозаборы, насосные станции, основные каналы и распределительные сети в регионах Джелалабад и Нарын страны.

Программа ЕБРР «Зеленые города» способствовала развитию устойчивого развития городов. К инициативе присоединился город Ош в Кыргызской Республике, который планирует улучшить водоочистные сооружения и перейти на более экологичный общественный транспорт благодаря кредиту Банка в размере до €14.7 млн ​​и гранту в размере до €8.3 млн.

В Монголии в Улан-Баторе будет построена специализированная кардиологическая больница на средства суверенного кредита ЕБРД в размере до $ 34.9 млн (€33.5 млн) в рамках плана действий по созданию «зеленых городов».

Финансовый сектор и поддержка малого бизнеса

В Монголии почти 74 процента ежегодных инвестиций ЕБРР направлялись в реальную экономику через партнерские финансовые институты.

В число проектов вошли кредит категории A/B на сумму до $147 млн (€135 млн), предоставленный XacBank в рамках программы «Молодежь в бизнесе» – крупнейшая сделка ЕБРР с монгольским банком на сегодняшний день. Кредит в размере $20 млн (€16.8 млн), предоставленный Khan Bank, стал первым специализированным кредитным фондом ЕБРР для агробизнеса в Монголии и Центральной Азии; а пакет кредитов в размере $20 млн (€17.2 млн), предоставленный Golomt Bank, поддержал предприятия, возглавляемые женщинами и молодежью, и способствовал развитию торговли.

В Узбекистане проекты с банками-партнерами обеспечили почти 39 процентов годового объема операций Банка в стране. В их число вошли сделки с Hamkorbank, Ipak Yuli Bank и Universalbank на общую сумму $125 млн ($108 млн) в поддержку малых и средних предприятий и «зеленых» инвестиций.

В Казахстане банку «ЦентрКредит» были предоставлены три кредита на общую сумму $60 млн (€57.6 млн). Эти средства будут использованы для создания возможностей роста для микро-, малых и средних предприятий, возглавляемых или принадлежащих молодым людям или женщинам. Банк KMF также получил кредит в размере до $25 млн (€22.9 млн) для поддержки женщин-предпринимателей. Другой местный микрокредитный фонд, Arnur Credit, получил кредит в размере до $7 млн (€6 млн) в рамках программы ЕБРР «Молодежь в бизнесе».

В 2025 году ЕБРР оказал поддержку более чем 4600 малым и средним предприятиям в Центральной Азии и Монголии, предоставив консультации по вопросам ведения бизнеса, обучение, наставничество и другие возможности для развития бизнеса. Три компании из региона (казахстанская логистическая компания Jana Post и производитель тепличных овощей LST Agro, а также таджикская компания по производству продуктов питания Oilai Barakat) присоединились к программе ЕБРР «Голубая лента» для быстрорастущих и перспективных малых и средних предприятий.

Банк запустил свою первую региональную программу Star Venture в Центральной Азии, объединив перспективные стартапы из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана в единую группу. Цель инициативы — укрепить региональные связи, ускорить инновации и дать возможность таким компаниям развиваться за пределами региона.

В 2025 году ЕБРР заключил 31 соглашение о разделении рисков с 26 компаниями в Центральной Азии. Такие проекты, в рамках которых ЕБРР обязуется разделить половину риска по кредитам, предоставляемым банками-партнерами, помогают раскрыть возможности развития для отечественного бизнеса.

В прошлом году ЕБРР отметил 10-летие своей программы «Женщины в бизнесе» в Центральной Азии и Монголии. За прошедшее десятилетие более 100 000 женщин-предпринимателей из региона получили финансовую поддержку на общую сумму около $365 млн (€305 млн), а более 17 000 женщин получили консультации, обучение и услуги наставничества.

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Центральной Азии. На сегодняшний день он профинансировал 1250 проектов на сумму более €21 млрд.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения