Посол Монголии прочитала лекцию о внешней политике Монголии студентам Оттавского университета

Сарантогос Эрдэнэцогт, посол Монголии в Канаде

29 января 2026 года Сарантогос Эрдэнэцогт, посол Монголии в Канаде, приняла участие в онлайн-занятии Школы политических исследований Оттавского университета, где прочитала лекцию по истории Монголии, внешней политике Монголии и монголо-канадским отношениям. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Более 120 студентов второго курса политологии Оттавского университета приняли участие в онлайн-занятии и получили от посла ответы на свои вопросы о Монголии.

Студенты проявили особый интерес к партнерским отношениям Монголии с двумя соседними странами и третьими соседями, а также к вопросам развития Монголии, в частности, к экономическим и экологическим вопросам.

Сарантогос подробно ответила на вопросы студентов, представляющих будущее поколение, которое будет развивать монголо-канадские отношения, о новых возможностях для двусторонних связей и сотрудничества. Она также пригласила их посетить Монголию.

Оттавский университет, основанный в 1848 году, является одним из старейших и самых престижных университетов Канады и крупнейшим в мире двуязычным университетом, официально использующим в образовании как английский, так и французский языки.

Сегодня в Оттавском университете обучаются более 40 000 студентов из более чем 150 стран мира по таким направлениям, как социальные науки, политология, право, медицина, инженерия, естественные науки, бизнес и международные отношения.

