Сегодня в большинстве районов погода будет стабильной, холодная погода постепенно стихнет

CentralAsia (MNG) - Согласно прогнозу погоды, 30 января 2026 года с 8:00 до 20:00 в большинстве районов преимущественно облачно. Небольшой снег в долине реки Улз. В остальных районах снега нет. В большинстве районов ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, а в восточной части страны — 11-13 метров в секунду.

Температура воздуха в районе озера Увс, впадины Дархада и в долинах рек Тэс, Орхон, Хараа, Ерөө составит от -21...-26°C. В бассейнах рек Заг-Байдраг, Идэр, Эг, Үүр, Сэлэнгэ, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, в долине реки Халх и Дарьганской степи температура будет колебаться между -16...-21°C. В Алтайских горах, предгорьях Хангайских гор и в юго-восточной части Гоби температура составит 0...-5°C, а в других районах -10...-15°C.

Ожидается, что в окрестностях Улан-Батора будет переменная облачность.. Снега нет. Ветер юго-восточный или северо-западный, 2-7 метров в секунду. Температура -10...-12°C.

