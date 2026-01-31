335 тенге за дизель и 365 за АИ-98. Что будет дальше с рынком ГСМ?

CentralAsia (CA) - Сегодня на рынке ГСМ цены выглядят стабильными. Однако прогнозы по их росту тревожат казахстанских автомобилистов. Эксперт Qazaq Expert Club, финансист Жания Сандыбай в комментарии изданию SteppeNews разбирает ситуацию: как стоимость ГСМ искусственно поддерживается сейчас и, верны ли сценарии ее резкого скачка?

«С октября 2025 года действует временный мораторий на повышение цен на АИ-92 и дизель, который продлится до весны 2026 года. К слову, средняя цена на АИ-92 не изменилась в сравнении с прошлым годом и составляет около 239 тенге/литр, дизельное топливо — 335 тенге/литр. При этом стоимость премиальных марок бензина демонстрирует рост: 19 января 2026 года АИ-95 вырос с 298 до 315 тенге, а АИ-98 – с 325 до 365 тенге за литр. Таким образом, маржа по АИ-95 компенсирует убытки по АИ-92.

И еще: мораторий — это антиинфляционная мера, а не рыночная. После снятия ограничений рынок будет «догонять», отсюда ожидания резкого, а не плавного роста цен.

При этом низкие зафиксированные цены сдерживают модернизацию действующих НПЗ, ставят под вопрос строительство четвёртого НПЗ, о необходимости которого говорят уже несколько лет. Даже при полной загрузке трех крупнейших НПЗ (ПНХЗ, ПКОП, АНПЗ), страна периодически сталкивается с нехваткой бензина и дизеля в пиковые сезоны (посевная, уборочная). Без притока частного (не государственного) капитала и честных тарифов на переработку, страна останется в ловушке «дефицита при наличии собственной нефти. Также без роста цен невозможно повысить глубину переработки, улучшить качество топлива до европейских стандартов, снизить импортозависимость по отдельным компонентам.

К тому же, в 2027 году в рамках ЕАЭС планируется создание общего рынка энергоресурсов, что заставит Казахстан выровнять цены с РФ и другими соседними странами. Поэтому сейчас задача государства — не удерживать цены любой ценой, а управлять переходом к рыночной модели без повторения топливных кризисов прошлых лет.

Поэтому я считаю, что цены на ГСМ в 2026 году будут расти. Каков мой прогноз? Цены на АИ могут вырасти до 270–330 тенге за литр с учетом долгой “заморозки”, на АИ 95 — до 340-400 тенге, на АИ-98 – до 380-450 тенге.

Рекомендую закладывать бизнесу в финмодели рост стоимости ГСМ на 15–20% выше официальной инфляции. То есть, если инфляция на уровне около 10%, то прогнозируемый рост закладывается на уровне 25-30%».