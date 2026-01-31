Более 200 человек погибли при обрушении шахты в провинции ДР Конго

CentralAsia (CA) - Не менее 227 человек погибли в результате обрушения шахты в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Reuters со ссылкой на представителя назначенного повстанцами губернатора Лубумбу Камбере, Камбере Муису.

«Более 200 человек стали жертвами этого оползня, включая шахтеров, детей и торговцев на рынке», - сказал Муису.

Он добавил, что некоторых людей спасли в последний момент, но они получили серьёзные травмы, не уточнив подробности. Советник губернатора подтвердил, что число погибших составляет не менее 227 человек, уточнения продолжаются.

Обрушение произошло на шахте Рубая по добыче металлической руды колтана, которая обеспечивает около 15% мировой добычи этой руды. Колтан перерабатывают в тантал — жаропрочный металл, востребованный у производителей мобильных телефонов, компьютеров, аэрокосмических компонентов и газовых турбин.

Шахта с 2024 года находится под контролем повстанческой группировки M23 («Движение 23 марта»), действующей на территории ДРК. ООН обвиняет M23 в использовании доходов от добычи полезных ископаемых для финансирования мятежа при поддержке Руанды, что в Кигали отрицают.