Куба объявила режим чрезвычайного положения из-за действий США

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес сообщил, что в стране введён международный режим чрезвычайного положения из-за угрозы со стороны США.

«Народ Кубы при поддержке международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в отношениях с правительством Соединенных Штатов представляет необычную и чрезвычайную угрозу», - написал глава МИД в соцсети X.

Родригес охарактеризовал политику США как антикубинскую и неофашистскую, отметив, что действия Вашингтона угрожают национальной безопасности всех стран и «выживанию человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата».

30 января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Этот документ позволяет вводить дополнительные пошлины на товары из всех стран, поставляющих нефть на Кубу.