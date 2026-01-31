Ночь 31 января стала самой холодной в Москве с начала зимы

CentralAsia (CA) - Ночью 31 января температура в Москве опустилась до –20,4°С, что стало самой холодной ночью с начала зимы, сообщает специалист центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, передает издание «Коммерсант».

За сутки высота снежного покрова уменьшилась на 1 см и составила 60 см — новый суточный рекорд для последнего дня января. Предыдущий рекорд 1994 года составлял 59 см.

На этой неделе в столице три дня шел сильный снегопад: за это время выпало 21 мм осадков, или 40% месячной нормы. В Москве и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за резкого похолодания. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня температура в городе составит –12…–14°С, в Подмосковье возможны морозы до –17°С.