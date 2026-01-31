В США начался частичный шатдаун

CentralAsia (CA) - В США в полночь 31 января частично приостановила работу федерального правительства из-за истечения временного бюджета, сообщает NPR. Кризис, как ожидается, удастся преодолеть на следующей неделе.

Сенат одобрил пакет законопроектов о финансировании ключевых ведомств — Минфина, Госдепартамента, Минтруда и Пентагона — до конца сентября. Законопроекты по министерству внутренней безопасности были исключены по инициативе демократов.

Нижняя палата Конгресса рассмотрит документы 2 февраля. Если их оперативно одобрят и подпишет президент Дональд Трамп, шатдаун завершится того же дня. Это уже второй шатдаун в текущем финансовом году: предыдущий рекордный по длительности (43 дня) был преодолён в ноябре 2025 года.