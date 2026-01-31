экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В США начался частичный шатдаун

CentralAsia (CA) -  В США в полночь 31 января частично приостановила работу федерального правительства из-за истечения временного бюджета, сообщает NPR. Кризис, как ожидается, удастся преодолеть на следующей неделе.

Сенат одобрил пакет законопроектов о финансировании ключевых ведомств — Минфина, Госдепартамента, Минтруда и Пентагона — до конца сентября. Законопроекты по министерству внутренней безопасности были исключены по инициативе демократов.

Нижняя палата Конгресса рассмотрит документы 2 февраля. Если их оперативно одобрят и подпишет президент Дональд Трамп, шатдаун завершится того же дня. Это уже второй шатдаун в текущем финансовом году: предыдущий рекордный по длительности (43 дня) был преодолён в ноябре 2025 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com