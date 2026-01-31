Высокопоставленного чиновника Китая ограбили в Париже

CentralAsia (CA) - Высокопоставленный чиновник из Китая стал жертвой ограбления в одном из престижных районов Парижа. Преступники проникли в его дом и похитили драгоценности стоимостью несколько миллионов евро.

Как сообщает телеканал TF1, инцидент произошёл в ночь на пятницу, 30 января, в 16-м округе французской столицы. Двое грабителей ранним утром пробрались в жилище чиновника, напали на спящего мужчину и нанесли ему травму головы. Затем они обыскали дом и похитили часы, броши и другие драгоценности.

После ухода преступников потерпевший сам связался с полицией. Его госпитализировали, его жизни сейчас ничего не угрожает. Материальный ущерб оценивается в 6-7 млн евро. Конфиденциальные данные при ограблении не были похищены.