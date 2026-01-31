Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы ФРС

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), сообщается в его соцсети Truth Social.

«Я знаю Кевина давно и уверен, что он войдёт в историю как один из ВЕЛИКИХ председателей ФРС, возможно, лучший. Он „идеальный кандидат“ и никогда вас не подведёт», — написал Трамп.

Теперь кандидатуру должен утвердить Сенат. В случае одобрения Уорш сменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года. Трамп не раз критиковал Пауэлла за отказ снижать ключевую ставку.

В середине января 2026-го прокуратура начала уголовное расследование в отношении Пауэлла по расходам на ремонт штаб-квартиры ФРС. Пауэлл заявил, что расследование связано с его борьбой с администрацией Трампа по процентным ставкам.

CNN называет Уорша «довольно типичным» кандидатом на пост главы ФРС. Ему 55 лет, с 2006 по 2011 год он входил в Совет управляющих ФРС и работал экономистом в Белом доме при администрации Джорджа Буша-младшего. Сейчас он является приглашённым научным сотрудником Института Гувера при Стэнфорде.