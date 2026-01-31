Meta отключила аккаунты нескольких медиа и активисток в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - За последние сутки несколько медиа и активисток в Узбекистане сообщили об отключении их аккаунтов в Instagram. Доступ был закрыт компанией Meta с формулировкой о нарушении норм сообщества, сообщает издание Podrobno.uz.

Недоступными стали страницы экоактивистки Мутабар Хушвактовой (Urikguli), изданий Hook Report, Sarpa Media и блогера Саодат Абдузакировой. В Hook Report также временно отключили аккаунт шеф-редактора Яны Моделовой. Позже его восстановили, но при прямом поиске он пока не отображается.

Основатель Hook Report Дарина Солод назвала случившееся серьёзным ударом по небольшому изданию и не исключила, что блокировка могла быть спланированной. В Sarpa Media считают, что причиной стали массовые, возможно скоординированные жалобы, напоминавшие предыдущие атаки с подозрительными аккаунтами.

Проект против насилия Nemolchi.uz выразил солидарность с заблокированными и призвал Meta и международные организации дать прозрачные разъяснения, учитывая вопросы свободы выражения и цифровой безопасности женщин. В качестве меры безопасности Nemolchi.uz временно закрыл страницу для новых подписчиков, сохранив доступ для существующей аудитории.