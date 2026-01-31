экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Meta отключила аккаунты нескольких медиа и активисток в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  За последние сутки несколько медиа и активисток в Узбекистане сообщили об отключении их аккаунтов в Instagram. Доступ был закрыт компанией Meta с формулировкой о нарушении норм сообщества, сообщает издание Podrobno.uz.

Недоступными стали страницы экоактивистки Мутабар Хушвактовой (Urikguli), изданий Hook Report, Sarpa Media и блогера Саодат Абдузакировой. В Hook Report также временно отключили аккаунт шеф-редактора Яны Моделовой. Позже его восстановили, но при прямом поиске он пока не отображается.

Основатель Hook Report Дарина Солод назвала случившееся серьёзным ударом по небольшому изданию и не исключила, что блокировка могла быть спланированной. В Sarpa Media считают, что причиной стали массовые, возможно скоординированные жалобы, напоминавшие предыдущие атаки с подозрительными аккаунтами.

Проект против насилия Nemolchi.uz выразил солидарность с заблокированными и призвал Meta и международные организации дать прозрачные разъяснения, учитывая вопросы свободы выражения и цифровой безопасности женщин. В качестве меры безопасности Nemolchi.uz временно закрыл страницу для новых подписчиков, сохранив доступ для существующей аудитории.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com