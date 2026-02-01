В России предложили запретить въезд иностранцам с судимостью

CentralAsia (CA) - Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили установить пожизненный запрет на въезд в Россию для иностранных граждан с судимостью.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение палаты парламента, передает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается запретить въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную, а также снятую и погашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления», - говорится в пояснительной записке.

В документе уточняется, что сейчас меры по запрету въезда в Россию для осуждённых иностранных граждан действуют лишь на определённый срок.

«Предлагаемые меры направлены на недопущение значительного вреда гражданам РФ и нарушения их базовых прав, а также служат предупредительной мерой по снижению уровня преступности среди иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в пояснительной записке.