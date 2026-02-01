В России начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

CentralAsia (CA) - Правительство России утвердило примерный перечень бесплатных обследований для определения у граждан преждевременной активации механизмов старения, следует из постановления кабмина.

Согласно документу, для оценки рисков раннего старения проводится:

клинический анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи;

биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния и фактора некроза опухоли — при отклонении биологического возраста от календарного на пять лет и более;

анализы для выявления преждевременной активации метаболических процессов: уровень инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина (НВА1c), тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин;

проверка кальция, фосфора и щелочной фосфатазы для раннего выявления рисков нарушений опорно-двигательной системы;

исследования для выявления рисков метаболических нарушений, ожирения, снижения когнитивных функций и проблем психоэмоционального состояния.

Обследования будут проводиться в центрах медицины здорового долголетия.