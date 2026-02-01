экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

CentralAsia (CA) -  Правительство России утвердило примерный перечень бесплатных обследований для определения у граждан преждевременной активации механизмов старения, следует из постановления кабмина. 

Согласно документу, для оценки рисков раннего старения проводится:

  • клинический анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи;
  • биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния и фактора некроза опухоли — при отклонении биологического возраста от календарного на пять лет и более;
  • анализы для выявления преждевременной активации метаболических процессов: уровень инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина (НВА1c), тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин;
  • проверка кальция, фосфора и щелочной фосфатазы для раннего выявления рисков нарушений опорно-двигательной системы;
  • исследования для выявления рисков метаболических нарушений, ожирения, снижения когнитивных функций и проблем психоэмоционального состояния.

Обследования будут проводиться в центрах медицины здорового долголетия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com