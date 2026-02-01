В России начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
- 12:27, 01 февраля 2026
CentralAsia (CA) - Правительство России утвердило примерный перечень бесплатных обследований для определения у граждан преждевременной активации механизмов старения, следует из постановления кабмина.
Согласно документу, для оценки рисков раннего старения проводится:
- клинический анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи;
- биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния и фактора некроза опухоли — при отклонении биологического возраста от календарного на пять лет и более;
- анализы для выявления преждевременной активации метаболических процессов: уровень инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина (НВА1c), тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин;
- проверка кальция, фосфора и щелочной фосфатазы для раннего выявления рисков нарушений опорно-двигательной системы;
- исследования для выявления рисков метаболических нарушений, ожирения, снижения когнитивных функций и проблем психоэмоционального состояния.
Обследования будут проводиться в центрах медицины здорового долголетия.
