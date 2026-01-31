В Украине экстренные отключения электричества из-за аварии

CentralAsia (CA) - В Украине произошли экстренные отключения электричества из-за аварии, в Киеве полностью прекратилось водоснабжение. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что утром произошло технологическое нарушение: одновременно отключились линия 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линия 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

По его словам, это спровоцировало каскадные отключения в электросети и срабатывание автоматической защиты на подстанциях. Также были разгружены блоки атомных станций.

Компания «Киевводоканал» сообщила, что «в связи с аварией в энергосистеме сейчас отсутствует водоснабжение во всех районах» столицы.

Из-за отсутствия электричества остановлено движение в киевском метро, добавил мэр Киева Виталий Кличко.