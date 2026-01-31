В Турции туристы застряли на подъемнике
- Азия и мир, происшествия
- 18:04, 31 января 2026
- Просмотров: 404
CentralAsia (CA) - 51 турист оказался заблокирован на подъёмнике в горнолыжном курорте Улудаг на северо-западе Турции, в провинции Бурса, из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл на подъёмнике отеля Fahri, расположенного в Первом гостиничном районе Улудага — одном из центров зимнего туризма страны.
По предварительной информации, причиной остановки стала неисправность коробки передач, из-за чего пассажиры оказались застрявшими на тросах.
