В Турции туристы застряли на подъемнике

CentralAsia (CA) -  51 турист оказался заблокирован на подъёмнике в горнолыжном курорте Улудаг на северо-западе Турции, в провинции Бурса, из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл на подъёмнике отеля Fahri, расположенного в Первом гостиничном районе Улудага — одном из центров зимнего туризма страны.

По предварительной информации, причиной остановки стала неисправность коробки передач, из-за чего пассажиры оказались застрявшими на тросах.

