В равнинах Дорнод-Дарьганга скорость ветра достигнет 12-14 метров в секунду
// Bat Amidral Photographer

CentralAsia (MNG) -  

Холодные температуры постепенно начнут снижаться по всей стране до 3 февраля.

По данным метеорологов, в восточных аймаках 30 января 2026 года в промежутке с 8:00 до 20:00 ожидается облачная погода. В горных районах Хэнтий и на равнинах Дорнод-Дарьганга возможен небольшой снег. В остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность без осадков. В течение дня снег не предсказывается.

В восточной части страны ветер будет дуть с северо-западного направления, в то время как в других областях ветер будет западным, достигая скорости 4-9 метров в секунду. В степях Дорнод-Дарьганга ветер может усиливаться до 12-14 метров в секунду.

В окрестностях Улан-Батора ожидается ясная погода с лёгким ветром. Ночью в районе Яармаг-Сонгино температура опустится до -29–31°C, в других регионах -21–23°C, а в дневное время температура составит -10–12°C.

