Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил о начале переговоров с европейскими лидерами по вопросу Гренландии. По его словам, стороны сходятся во мнениях «по многим вопросам».

«Мы начали переговоры. Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим соглашение», - заявил Трамп журналистам.

Запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны установить контроль над Гренландией в целях обеспечения национальной безопасности. 22 января он провёл переговоры с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. По информации Axios, стороны обсуждали возможное соглашение, которое позволит Соединённым Штатам усилить военное присутствие на острове и получить преференции при добыче полезных ископаемых.