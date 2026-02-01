экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В феврале жители Земли смогут увидеть 6 планет Солнечной системы

CentralAsia (CA) -  В феврале жители Земли смогут наблюдать все планеты Солнечной системы, кроме Марса. Об этом 1 февраля сообщил ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

«Низко над горизонтом можно будет увидеть яркую планету Венеру, чуть выше и южнее не небе можно будет увидеть последовательно Меркурий, Луну, Сатурн и Нептун (Нептун виден только в телескоп)», — рассказал ученый.

Он добавил, что в конце февраля, взглянув на небо, можно будет увидеть все планеты Солнечной системы, за исключением Марса. Луну станет возможным рассмотреть на вечернем небе после 18 февраля. Кроме того, 17 февраля в Антарктиде будет наблюдаться кольцевое солнечное затмение.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com