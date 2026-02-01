В феврале жители Земли смогут увидеть 6 планет Солнечной системы

CentralAsia (CA) - В феврале жители Земли смогут наблюдать все планеты Солнечной системы, кроме Марса. Об этом 1 февраля сообщил ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

«Низко над горизонтом можно будет увидеть яркую планету Венеру, чуть выше и южнее не небе можно будет увидеть последовательно Меркурий, Луну, Сатурн и Нептун (Нептун виден только в телескоп)», — рассказал ученый.

Он добавил, что в конце февраля, взглянув на небо, можно будет увидеть все планеты Солнечной системы, за исключением Марса. Луну станет возможным рассмотреть на вечернем небе после 18 февраля. Кроме того, 17 февраля в Антарктиде будет наблюдаться кольцевое солнечное затмение.