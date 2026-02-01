Три сильные вспышки произошли на Солнце

CentralAsia (CA) - На Солнце произошли три сильные вспышки класса М. Об этом 1 февраля сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце на фоне неожиданного вчерашнего возобновления активности произошли первые с 21 января сильные вспышки уровня M. В интервале времени с 5:00 до 8:00 утра по московскому времени зарегистрировано уже три такие вспышки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что рост активности был неожиданным, так как «по всем признакам Солнце уходило в глубокую депрессию». При этом все три вспышки произошли в одном месте — в группе пятен № 4366.