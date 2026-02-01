В Узбекистане более 177 тыс. человек скончались за год

CentralAsia (UZ) - В 2025 году в Узбекистане умерли 177 104 человека. Это на 2,7 тыс. больше по сравнению с 2024 годом, сообщает Агентство по статистике страны.

Мужчины составили 55,1% от общего числа умерших — 97,5 тыс. человек, женщины — 45,9% (81,4 тыс.). Более половины смертей — 54,1% — пришлось на городских жителей, ещё 45,9% зафиксированы в сельской местности.

Основной причиной смертности в стране остаются заболевания системы кровообращения. На их долю приходится более половины всех летальных исходов. По итогам 2025 года от сердечно-сосудистых заболеваний скончались свыше 104 тыс. человек. Далее в структуре причин смерти следуют новообразования, болезни органов дыхания и другие заболевания.