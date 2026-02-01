Парламент Ирака вновь отложил заседание по выборам президента

CentralAsia (CA) - Парламент Ирака во второй раз не смог обеспечить кворум для избрания президента страны. Заседание, назначенное на воскресенье, вновь отложено из-за отсутствия договорённости между двумя основными курдскими партиями о едином кандидате, сообщает агентство Shafaq News.

Первоначально выборы президента планировались на 27 января, однако по просьбе курдских партий заседание перенесли на 1 февраля. Тем не менее и в этот раз парламенту не удалось приступить к голосованию.

По данным агентства, разногласия сохраняются не только между Демократической партией Курдистана (ДПК) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК), но и между шиитскими и суннитскими блоками, что также помешало обеспечить кворум.

Кандидатом от ДПК на пост президента выдвинут исполняющий обязанности министра иностранных дел Фуад Хусейн, от ПСК — бывший министр окружающей среды Низар Амиди. Всего на пост главы государства претендуют около 19 кандидатов.

В парламенте сообщили, что продолжаются консультации с участием руководителей фракций для определения новой даты заседания. По словам депутата Ахмеда ад-Дельфи, курдским политическим силам дали ещё неделю для выработки общей позиции.

Согласно сложившейся после 2003 года практике, пост президента Ирака занимает представитель курдской общины. Президент избирается парламентом большинством в две трети голосов сроком на четыре года, с возможностью одного переизбрания.