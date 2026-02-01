В Гренландии повысили квоту на прохождение аналога военной службы

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Дании совместно с правительством Гренландии с лета увеличит квоту новобранцев для прохождения гренландского аналога военной службы — с 30 до 50 человек. Решение принято на фоне растущего интереса молодежи острова к обучению, сообщили в датских вооружённых силах.

Как уточняется, базовое арктическое образование представляет собой программу подготовки продолжительностью от шести до 12 месяцев, в рамках которой новобранцы получают различные военные навыки. Обучение проходит в поселении Кангерлуссуак на западном побережье Гренландии.

Данная форма службы доступна только жителям Гренландии в возрасте от 18 лет, прошедшим медицинскую проверку и письменное тестирование. После завершения курса участники могут продолжить службу в вооружённых силах Дании.

«По итогам координации между Министерством обороны Дании и правительством Гренландии принято решение с лета 2026 года увеличить набор на базовое арктическое образование с 30 до 50 человек. Это позволит удовлетворить высокий интерес гренландской молодежи к получению навыков в сфере обороны и готовности», - говорится в пресс-релизе датских ВС.

Отмечается, что программа стала доступна в мае 2024 года для 22 участников, позднее квота была увеличена до 30 человек.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединённых Штатов. Власти Дании и Гренландии в ответ подчёркивали необходимость уважения территориальной целостности.