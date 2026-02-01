Путин и Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог, - Шойгу

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают активный диалог и намерены поддерживать контакты на регулярной основе в этом году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.

Шойгу прибыл в Китай в воскресенье для проведения переговоров с главой МИД КНР. По его словам, лидеры двух стран поддерживают дружеские отношения и ведут активное взаимодействие.

«Главы наших государств ведут самый активный диалог, поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе», — приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Он также отметил, что переговоры с Ван И были насыщенными. Стороны обсудили график предстоящих контактов, в том числе на высшем уровне.

Кроме того, в ходе встречи рассматривалось развитие ситуации в различных регионах мира, затрагивающее интересы Москвы и Пекина, сообщили в пресс-службе.