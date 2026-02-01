экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На юге Турции перевернулся пассажирский автобус. Есть погибшие

CentralAsia (CA) -  Смертельная авария произошла утром на юге Турции неподалёку от Антальи. Пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся. По официальным данным, погибли восемь человек, десятки получили травмы, сообщает BILD.

ДТП произошло около 10:20. Автобус следовал в Анталью и на одной из транспортных развязок потерял управление. В салоне находились 34 пассажира.

По данным местных властей, дорога была мокрой после дождя, ситуацию также осложнял густой туман. В качестве предварительной версии рассматривается превышение скорости.

Пострадавших доставили в несколько больниц, часть из них находится в тяжёлом состоянии. Информацию о гражданстве пассажиров официально пока не раскрывают, поэтому неизвестно, были ли среди них иностранцы.

