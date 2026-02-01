Население Таджикистана обеспечат электроэнергией во время Рамадана

- Таджикистан, общество
- 22:22, 01 февраля 2026
- Просмотров: 526
CentralAsia (TJ) - Министерство энергетики Таджикистана заявило о мерах по обеспечению населения электроэнергией в период священного месяца Рамадан. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Далер Джума.
По его словам, в этом году электроснабжение в Рамадан будет лучше, чем в прошлом. Министр отметил, что уровень воды в Нурекском водохранилище поддерживается на таком уровне, который позволяет вырабатывать больше электроэнергии в холодные дни.
В настоящее время население получает электроэнергию с 05:00 до 08:00 и с 17:00 до 21:00.
Далер Джума также напомнил, что Нурекская и Кайраккумская гидроэлектростанции увеличили мощности после реконструкции. В 2025 году была завершена модернизация Кайраккумской ГЭС, в результате чего её мощность выросла на 60 МВт и достигла 174 МВт.
Кроме того, по данным Минэнерго, введён в эксплуатацию третий энергоблок Нурекской ГЭС, что увеличило её проектную мощность ещё на 40 МВт.