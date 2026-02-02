Монгольские девушки завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате мира по ледолазанию UIAA

CentralAsia (MNG) -

С 29 января по 1 февраля на единственном горнолыжном курорте Лихтенштейна, Мальбуне, прошли два соревнования по ледолазанию – ежегодный молодежный чемпионат мира по ледолазанию UIAA. Подробности сообщает MiddleAsianNews.

В то время как монгольская команда получила признание на прошедшем в эти выходные в Мальбуне, Лихтенштейн, юношеском чемпионате мира по ледолазанию UIAA, завоевав награду в номинации «скорость» среди девушек, соревнования оказались отличной площадкой для демонстрации талантов молодых спортсменок.

Золотые медали под солнцем Мальбуна завоевали спортсмены из семи разных стран: США (2), Швейцарии (4), Испании (2), Монголии (1), Великобритании (1), Чехии (1) и принимающей стороны — Лихтенштейна (1). Мероприятие, проходившее в идиллических зимних условиях, было поддержано ассоциацией-членом UIAA — Лихтенштейнским альпийским клубом. Мальбун и ранее принимал соревнования UIAA, в частности, Кубок Европы в 2022 году.

В частности ЭНХРИЙ-ЭРДЭНЭ Батчулуун завоевала бронзовую медаль в скоростном зачете в возрастной категории U16.

ЭНХРИЙ-ЭРДЭНЭ Батчулуун

U16, женщины, скорость: (1) Урсина Флури (Лихтенштейн), (2) Aна Вейга Родригес (Испания), (3) ЭНХРИЙ-ЭРДЭНЭ Батчулуун (Монголия).

ПУРЭВСУРЭН Мөнхбаяр завоевала бронзовую медаль в скоростном зачете в возрастной категории U18.

ПУРЭВСУРЭН Мөнхбаяр

U18, женщины, скорость: (1) Миа Койя (Великобритания), (2) Селия Кальвин дель Фресно (Испания), (3) ПУРЭВСУРЭН Мөнхбаяр (Монголия).

АМИНА Жанбота завоевала золотую медаль в скоростном зачете в возрастной категории U20.

АМИНА Жанбота

U20, женщины, скорость: (1) АМИНА Жанбота (Монголия), (2) Анна Даниэла Стастна (Чехия), (3) Майте Вила Лопес (Испания).

