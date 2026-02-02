Бывшему заместителю спикера парламента Монголии предъявлены серьезные уголовные обвинения

Булгантуяа Хурэлбаатар

CentralAsia (MNG) -

Бывшему заместителю председателя парламента Монголии, г-же Булгантуяа Хурэлбаатар, запрещен выезд из страны. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Примечание: Данное краткое изложение не заменяет судебное решение; оно призвано информировать общественность о последних процессуальных изменениях.

Суд первой инстанции Уголовно-гражданского судопроизводства вынес превентивное решение, ограничивающее право г-жи Булгантуяа пересекать границу Монголии.

Предыстория: ранее судья нижестоящего суда отклонил ходатайство прокурора о возбуждении уголовного дела против г-жи Булгантуяа Хурэлбаатар по обвинению в подготовке, организации и участии в попытке захвата власти силой в высшем государственном органе. Прокурор подал жалобу на решение этого судьи главному судье.

28 января 2026 года главный судья рассмотрел жалобу прокуратуры. Ссылаясь на собранные по делу доказательства и необходимость предотвращения вмешательства в уголовное судопроизводство, суд внес поправки в ранее вынесенное постановление и наложил превентивное ограничение на выезд из страны до завершения дальнейшего разбирательства.

Резюме подготовлено г-жой Халиун Боролзой, главным судьей окружного суда первой инстанции по уголовным и гражданским делам упрощенного судопроизводства.

